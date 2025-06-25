Шмыгаль: Украина за пять месяцев направила на оборону почти триллион гривен

«За первые пять месяцев этого года правительство выделило на оборону и безопасность Украины почти один триллион гривен. Это две трети от всего, что мы тратим из государственного бюджета. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то мы выделили на армию и безопасность на 34% больше средств», — написал он в своем Telegram-канале.