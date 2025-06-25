Шмыгаль: Украина за пять месяцев направила на оборону почти триллион гривен

Киев за пять месяцев текущего года потратил на оборону почти триллион гривен ($23,8 млрд долларов), что на 34% больше, чем за аналогичный период 2024-го, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
«За первые пять месяцев этого года правительство выделило на оборону и безопасность Украины почти один триллион гривен. Это две трети от всего, что мы тратим из государственного бюджета. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то мы выделили на армию и безопасность на 34% больше средств», — написал он в своем Telegram-канале.
Шмыгаль сообщил, что в этом году предлагается увеличить финансирование обороны страны на 412 млрд гривен ($9,8 млрд), эти расходы предполагается покрыть за счет увеличения доходов бюджета и внутренних заимствований.
Ранее в Министерстве финансов Украины заявили, что Киев с января по апрель текущего направил на военные цели более $18,3 млрд.
Напомним, депутат Верховной рады Юрий Камельчук сообщил, что в 2024 году Украина направила на ведение конфликта порядка $65 млрд, что эквивалентно примерно 34% ВВП страны. По его словам, дефицит бюджета составил $43,9 млрд. Бюджет на 2025 год сформирован с дефицитом в 1,55 триллиона гривен ($39,5 млрд), что составляет 19,4% ВВП, а расходы на оборону запланированы в размере 2,22 триллиона гривен ($53,8 млрд), или 26,3% ВВП, рассказал парламентарий.