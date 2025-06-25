Ушаков: Путин не поедет на саммит БРИКС в Бразилию из-за ордера МУСа

Вместо поездки Путин выступит на саммите в формате видеоконференции, а российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
Юридические риски для Путина связаны с ордером на арест, выданным Международным уголовным судом 17 марта 2023 года. Документ также касается уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Бразилия, как страна, ратифицировавшая Римский статут МУС в 2002 году, обязана выполнять его требования. При этом в Кремле заявили, что решения этого суда не имеют юридической силы и являются ничтожными.
Ранее бразильские власти пытались найти компромисс, предложив предоставить главам государств иммунитет от ареста. Однако, несмотря на эти инициативы, страна не вышла из Римского статута. По этим же мотивам Путин не посещал саммит БРИКС в ЮАР в 2023 г.
Также участие в саммите в Бразилии отменил председатель КНР Си Цзиньпин — впервые за все время существования объединения. Об этом 25 июня сообщила South China Morning Post со ссылкой на источники. Китайскую делегацию возглавит премьер Госсовета Ли Цян. По словам источников, знакомых с ситуацией, в Пекине заявили, что у Си возникли проблемы с расписанием.
Ранее в мае 2025 года президент Бразилии Лула да Силва посетил КНР, и теперь бразильские власти не скрывают разочарования из-за отсутствия Си Цзиньпина на саммите БРИКС. Еще в феврале советник президента Бразилии по международным делам Селсо Аморим отмечал: «БРИКС без Китая — не БРИКС».
В объединение БРИКС на сегодняшний день входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Индонезия.