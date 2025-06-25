Ушаков: Путин не поедет на саммит БРИКС в Бразилию из-за ордера МУСа

Юридические риски для Путина связаны с ордером на арест, выданным Международным уголовным судом 17 марта 2023 года. Документ также касается уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Бразилия, как страна, ратифицировавшая Римский статут МУС в 2002 году, обязана выполнять его требования. При этом в Кремле заявили, что решения этого суда не имеют юридической силы и являются ничтожными.