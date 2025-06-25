Эрдоган заявил, что не обсуждал с Трампом вопрос о российских С-400

«Мы не обсуждали С-400 в ходе нашей встречи с Трампом. Это не было в нашей повестке. И это вопрос уже закрыт, дело решённое. Мы обсудили вопрос с F-35. Что касается покупки нами этих самолётов, мы увидели, что у Трампа есть добрые намерения на этот счёт», — отметил Эрдоган, подчёркивая, что Турция уже произвела платёж в размере около 1,4 миллиарда долларов.