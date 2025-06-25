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Эрдоган заявил, что не обсуждал с Трампом вопрос о российских С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе общения с журналистами после саммита НАТО в Гааге заявил, что на встрече с американским лидером Дональдом Трампом не поднималась тема российских зенитных ракетных систем С-400. Вместо этого внимание было сосредоточено на вопросах, касающихся истребителей F-35.

Источник: Life.ru

«Мы не обсуждали С-400 в ходе нашей встречи с Трампом. Это не было в нашей повестке. И это вопрос уже закрыт, дело решённое. Мы обсудили вопрос с F-35. Что касается покупки нами этих самолётов, мы увидели, что у Трампа есть добрые намерения на этот счёт», — отметил Эрдоган, подчёркивая, что Турция уже произвела платёж в размере около 1,4 миллиарда долларов.

Кроме того, турецкий лидер сообщил о продолжающихся переговорах по закупке истребителей Eurofighter с Великобританией и Германией. Он надеется, что эти две страны положительно воспримут намерения Турции.

Напомним, что после заключения контракта между Турцией и Россией на поставку полкового комплекта С-400 в 2019 году Анкара была исключена из программы США по созданию истребителей нового поколения F-35. В ответ на это в Турции начали рассматривать альтернативы, среди которых истребитель Eurofighter стал одним из приоритетных вариантов.

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