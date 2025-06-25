Названы долгосрочные последствия атаки США на Иран

Первый переворот в Иране, который США совершили в 1953 году, имел тяжелые последствия. Если США совершат еще один переворот в современном Иране, это может привести к еще более серьезным последствиям для всего мира.
А сейчас президент Дональд Трамп дал добро на начало американских бомбардировок ядерных объектов в Иране, еще и угрожая продолжить эти боевые действия, пока его жесткие требования о ядерном статусе Исламской Республики Иран (ИРИ) не будут выполнены.
Президент США убедился в том, что только военным путем можно принудить Иран отказаться от своей программы по созданию ядерного оружия. С самого начала второго президентского срока Трампа Беньямин Нетаньяху предупреждал, что иранские лидеры используют переговоры лишь как отвлекающий маневр, чтобы тянуть время и одновременно продолжать обогащать уран для создания собственного ядерного арсенала.
Точно такой же прием использовал Ким Чен Ын, которого Трамп в свой первый срок также пытался уговорить отказаться от ядерного оружия. Но с тех пор Северная Корея только еще активнее развивает свою ядерную программу. Поэтому Трамп не хочет наступать на те же грабли с Тегераном — особенно учитывая, что у этого государства уже есть большой арсенал современных ракет, которые могут стать носителями ядерных боеголовок.
Сейчас часто звучит вопрос: «Почему Израиль может иметь ядерное оружие, а Иран — нет?» Трамп, как практически все мировые лидеры, понимает, что Израиль будет использовать свое ядерное оружие исключительно как инструмент сдерживания. Но у этих же лидеров совсем нет уверенности в том, что Иран не будет упреждающе использовать ядерное оружие для уничтожения Израиля. Вероятность этого слишком высока.
Хотя Трамп не силен в истории, он понимает, что ближневосточная и мировая стабильность была укреплена, когда Израиль уничтожил ядерные программы в Сирии в 2007 году и в Ираке в 1981 году. (Представьте себе, что мог бы натворить с ядерным оружием Саддам Хусейн! Между прочим, в конце 1970-х СССР совершенно правильно отказал Хусейну в просьбе помочь Ираку в создании ядерного оружия.) Но сценарий, при котором Иран станет ядерной державой, гораздо опаснее, поэтому Трамп намерен решить иранскую ядерную проблему теми же методами, которые Израиль решил и иракскую, и сирийскую.
Казалось бы, однако, что Трамп противоречит сам себе, ввязываясь в военный конфликт с Ираном — предельно сложной и взрывоопасной страной с населением в 92 млн человек. Он всегда выступал против безрассудных американских «forever wars» (бесконечных войн) на Ближнем Востоке. Именно поэтому во время своего первого срока он заключил соглашение с «Талибаном» о полном выводе американских войск из Афганистана и при втором сроке пытается вывести войска из Сирии и Ирака.
Действительно, в 2024 году Трамп был переизбран в том числе благодаря обещанию не участвовать в военных конфликтах по всему миру — ни на Украине, ни на Ближнем Востоке, ни в других регионах, где американские интересы напрямую не затронуты. «Неоконовская и либеральная интервенционистская концепция “Пакс Америка” фальшива и пагубна!» — провозгласил он.
Но, с другой стороны, Израиль и Иран являются исключениями для Трампа. Президент США давно — на протяжении последних 20 лет — говорил, что нельзя позволить Ирану обзавестись ядерным оружием. Кроме того, существует традиционный, давно укоренившийся двухпартийный консенсус в Конгрессе в поддержку Израиля и против Ирана. Плюс ко всему еврейское и евангелистское лобби также оказывают давление на администрацию Трампа, требуя более активной военной роли США в этом конфликте. На самом деле Трамп давно принял первый серьезный шаг в направлении обострения с ИРИ. В свой первый срок он отдал приказ на убийство генерала Касема Сулеймани, фактически второго человека в иерархии иранского руководства.
Возмущает Трампа то, что Иран никогда не скрывал, что одной из главных внешнеполитических целей является уничтожение Израиля, который ИРИ считает «нелегитимным, колонизаторским и оккупационным образованием», находящимся на исключительно мусульманской территории Палестины.
И с этой целью в течение последних 40 лет Иран финансирует и вооружает свои прокси-силы, которые регулярно бомбят Израиль и совершают теракты как на территории Израиля, так и за ее пределами. Если же Иран еще и обзаведется ядерным оружием, то он получит гораздо больше возможностей для выполнения своей «святой миссии» по уничтожению Израиля.
Так что Трамп полностью согласен с Нетаньяху: если ядерная драка неизбежна, то нужно бить первым.
Другой вопрос — будет ли Трамп ограничиваться только бомбардировками иранских ядерных объектов или он расширит боевые действия с целью смены режима в этой стране? Ведь без смены режима Иран вполне может восстановить свою военную ядерную программу после американо-израильских бомбардировок, а Трамп вряд ли захочет оказаться в ситуации, когда придется бомбить Иран снова через пару лет.
Вполне возможно, Трамп согласится с Нетаньяху, что необходимо устранить первопричину израильско-иранского конфликта, а именно радикальную иранскую теократию, одержимую идеей уничтожения Израиля. А взамен, как оптимистично считает Нетаньяху, появится прозападный режим, который откажется от ядерного оружия и установит мирные отношения с Израилем и с Западом в целом, тем самым укрепляя стабильность и безопасность на всем Ближнем Востоке.
Надо помнить, что если США примут участие в смене режима в Иране, то это будет не в первый раз. В 1953 году спецслужбы США и Великобритании организовали госпереворот, свергнув премьер-министра Мохаммеда Мосаддыка и приведя к власти прозападного Мохаммеда Резу Пехлеви в качестве нового иранского шаха. Тогда США опасались союза Ирана с СССР, а Великобритания хотела отменить национализацию британских нефтяных активов в Иране, проведенную Мосаддыком в 1951 году. Между прочим, именно это грубое западное вмешательство во внутренние дела Ирана стало одной из главных причин, по которой повстанцы совершили Исламскую революцию в 1979 году, свергнув шаха Пехлеви.
Смена режима в Иране — это, разумеется, голубая мечта Нетаньяху. Он сильно хочет вернуться к статус-кво, существовавшему до Исламской революции, когда в Иране царствовал светский режим, признающий Израиль и поддерживающий с еврейским государством хорошие и плодотворные политические и экономические отношения.
И израильский лидер считает, что это смена режима вполне реализуема, учитывая, что подавляющее большинство молодых иранцев больше не хотят жить при такой репрессивной и закрытой теократии, которая тратит на борьбу против сионизма больше ресурсов, чем на развитие собственной страны. Да и многие иранцы старше 30 лет точно так же считают.
И американские неоконы тоже очень обрадовались бы этой смене режима. Но надо сказать, что неоконы так же радовались, когда США вторглись в Ирак в 2003 году. Но последнее, что Трамп хочет в Иране, — это такой же катастрофический провал, какой США потерпели в Ираке. Он привел к тяжелым последствиям не только для Ближнего Востока, но и для самой Америки и значительной части мира.
Серьезная проблема в том, что Трамп очень импульсивен в своих политических решениях и зачастую не думает о последствиях этих поступков. Он вполне может питать себя иллюзией, что американская военная операция в Иране будет легче, проще и успешнее, чем в Ираке.
Трамп наверняка рассчитывает на блестящее шоу, как в мощном голливудском боевике: американцы придут как «освободители», уничтожат «варваров» и спасут не только Израиль (что является святым делом для его евангелистских сторонников), но и весь цивилизованный мир. Стоит отметить, что Джордж Буш-младший был мотивирован такими же наивными побуждениями, когда затеял свою безрассудную и губительную военную авантюру в Ираке в 2003 году.
Однако американское военное вмешательство в израильско-иранский конфликт может разворошить еще более опасное осиное гнездо в Иране, чем было в Ираке, где вторжение Америки спровоцировало появление ИГИЛ (признано в России террористической организацией) — сначала как силы сопротивления США в Ираке. Затем эта террористическая организация распространилась в Сирии.
Широкомасштабное участие США в войне в Иране может подтолкнуть Пакистан и Китай (обе — ядерные державы), а также «Аль-Каиду» (признана в России террористической организацией) и другие террористические группы действовать в поддержку ИРИ. Более того, Иран может в ответ на американские атаки нанести удары по военным базам США, спонсировать крупные теракты по всему миру или перекрыть Ормузский пролив, что повредит экономическим интересам львиной доли стран мира.
Именно поэтому Трамп может решить, что раз он уже вступил в войну против ИРИ, разумно было бы довести это дело до конца — до смены режима. Но это крайне рискованно. Оно может привести к крупному затяжному и разрушительному военному конфликту на всем Ближнем Востоке — а возможно, и за его пределами. Поэтому Трамп должен очень тщательно учитывать все крайне серьезные последствия этого решения: семь раз отмерить — а лучше семьдесят — перед тем, как один раз сменить иранский режим.