Названы долгосрочные последствия атаки США на Иран

Но, с другой стороны, Израиль и Иран являются исключениями для Трампа. Президент США давно — на протяжении последних 20 лет — говорил, что нельзя позволить Ирану обзавестись ядерным оружием. Кроме того, существует традиционный, давно укоренившийся двухпартийный консенсус в Конгрессе в поддержку Израиля и против Ирана. Плюс ко всему еврейское и евангелистское лобби также оказывают давление на администрацию Трампа, требуя более активной военной роли США в этом конфликте. На самом деле Трамп давно принял первый серьезный шаг в направлении обострения с ИРИ. В свой первый срок он отдал приказ на убийство генерала Касема Сулеймани, фактически второго человека в иерархии иранского руководства.