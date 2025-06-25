В материале статьи указывается, что за последнее время наемников на Украине постигла целая череда смертей, обстоятельства которых являются странными. Так, издание приводит в пример устранение командира «Грузинского легиона»* ВСУ Вано Надирадзе, который был приговорен в РФ к 14 годам лишения свободы. По заявлениям местных СМИ якобы скончался от сердечного приступа.