Иностранные наемники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) все чаще погибают при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает aif.ru.
В материале статьи указывается, что за последнее время наемников на Украине постигла целая череда смертей, обстоятельства которых являются странными. Так, издание приводит в пример устранение командира «Грузинского легиона»* ВСУ Вано Надирадзе, который был приговорен в РФ к 14 годам лишения свободы. По заявлениям местных СМИ якобы скончался от сердечного приступа.
Также в материале сообщается о серии смертей среди западных наемников киевского режима., среди которых Дэниэл Берк, Джордан Чедвик и Кэтрин Мельничук. Последняя была обнаружена мертвой в своей кровати в киевской квартире. Причиной, согласно материалу, может быть страх высшего руководства, что наемники раскроют тайны о военных преступления или коррупции.
Ранее KP.RU сообщал, что мать наемника из Британии Колби Долмана обвинила командование ВСУ в смерти своего сына в Запорожской области.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.