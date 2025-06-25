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Орбан заявил об изменении отношения к теме Украины на саммите НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не была важной темой для обсуждения в ходе саммита НАТО в Гааге.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не была важной темой для обсуждения в ходе саммита НАТО в Гааге. По его словам, на этот раз фокус был направлен на укрепление обороноспособности альянса. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.

Орбан отметил, что саммит был не о погоне за иллюзиями на Украине.

По мнению венгерского премьера, произошел явный сдвиг в сторону стабильности и безопасности, что можно считать «выигранной битвой».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на саммите НАТО в Гааге, заявил, что конфликт на Украине «не решить военным путем».

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что США «должны остановить» конфликт на Украине, воспользовавшись «авторитетом от действий против Ирана».

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