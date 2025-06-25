Орбан заявил об изменении отношения к теме Украины на саммите НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не была важной темой для обсуждения в ходе саммита НАТО в Гааге. По его словам, на этот раз фокус был направлен на укрепление обороноспособности альянса. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.