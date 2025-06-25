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«Вопрос закрыт»: Эрдоган не обсуждал с Трампом наличие С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил на пресс-конференции в Гааге после саммита НАТО, что не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом тему наличия у Анкары российских ЗРК С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил на пресс-конференции в Гааге после саммита НАТО, что не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом тему наличия у Анкары российских ЗРК С-400.

«Этого вопроса нет в нашей повестке дня. Этот вопрос закрыт», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что обсуждался вопрос поставок Турции истребителей F-35, за которые уже было заплачено 1,3 млрд долларов. По словам Эрдогана, Трамп продемонстрировал хорошие намерения относительно покупки Турцией этих самолетов.

Ранее США отказались продавать Турции истребители F-35 из-за того, что Анкара заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400.

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