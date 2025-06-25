«Гарантия на угар»: В Раде подняли на смех Зеленского после его встречи с Трампом

Напомним, что 40-минутная встреча Зеленского и Трампа состоялась на полях саммита НАТО. После встречи экс-комик заявил, что диалог был «длительным и содержательным», добавив, что стороны обсудили важные вопросы, включая путь к миру. Однако Дональд Трамп был иного мнения о переговорах. Он сказал, что встретился с Зеленским, чтобы просто узнать, как у него дела.