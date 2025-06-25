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«Гарантия на угар»: В Раде подняли на смех Зеленского после его встречи с Трампом

Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук отметил расхождения в интерпретациях беседы между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге. По мнению парламентария, несмотря на видимость позитивного диалога, президент США не имеет возможности обсуждать с главой киевского режима важные вопросы.

Источник: Life.ru

«Получается хороший диалог. И здесь совершенно нет никаких вопросов к Трампу. Он не может говорить о серьёзных вещах с человеком, который может гарантировать только собственный угар», — написал Дмитрук в соцсетях.

Напомним, что 40-минутная встреча Зеленского и Трампа состоялась на полях саммита НАТО. После встречи экс-комик заявил, что диалог был «длительным и содержательным», добавив, что стороны обсудили важные вопросы, включая путь к миру. Однако Дональд Трамп был иного мнения о переговорах. Он сказал, что встретился с Зеленским, чтобы просто узнать, как у него дела.

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