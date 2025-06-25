Главы МИД Беларуси и Кубы договорились продолжить работу по определению перспективных точек роста

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков встретился с министром иностранных дел Республики Куба Бруно Родригесом Паррильей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Беларусь и Куба определили перспективные точки роста в торговле. Лукашенко озвучил подробности.
Министры иностранных дел договорились о продолжении совместной работы по определению перспективных точек роста в целях наращивания и диверсификации взаимного оборота товаров и услуг, расширения производственной кооперации.
Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась в рамках официального визита президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса в Беларусь. -0-