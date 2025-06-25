Главы МИД Беларуси и Кубы договорились продолжить работу по определению перспективных точек роста

Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-кубинского взаимодействия в сферах взаимного интереса и подтвердили готовность к продолжению конструктивного политического диалога как в двустороннем формате, так и на международных площадках, в том числе в рамках БРИКС и ЕАЭС.