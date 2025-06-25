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Главы МИД Беларуси и Кубы договорились продолжить работу по определению перспективных точек роста

Министры иностранных дел договорились о продолжении совместной работы по определению перспективных точек роста в целях наращивания и диверсификации взаимного оборота товаров и услуг, расширения производственной кооперации.

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков встретился с министром иностранных дел Республики Куба Бруно Родригесом Паррильей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Беларусь и Куба определили перспективные точки роста в торговле. Лукашенко озвучил подробности.

Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-кубинского взаимодействия в сферах взаимного интереса и подтвердили готовность к продолжению конструктивного политического диалога как в двустороннем формате, так и на международных площадках, в том числе в рамках БРИКС и ЕАЭС.

Министры иностранных дел договорились о продолжении совместной работы по определению перспективных точек роста в целях наращивания и диверсификации взаимного оборота товаров и услуг, расширения производственной кооперации.

Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась в рамках официального визита президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса в Беларусь. -0-