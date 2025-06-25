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Премьер Канады Карни отверг идею вступления в ЕС

Власти Канады не рассматривают вопрос о вступлении в Европейский союз.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Канады Марк Карни выступил с заявлением, что власти страны не рассматривают вопрос о вступлении в Европейский союз. Его слова приводит CBC News.

«Нет, мы не планируем идти по этому пути. Но многое из того, что вы озвучили, мне близко. То, что Канада — наиболее европейская среди неевропейских стран, связано не столько с историческим происхождением, сколько с системой ценностей», — заявил канадский политик во время пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге.

При этом, как отметил Марк Карни, Канада продолжает все более тесно сотрудничать с европейскими странами ради взаимной выгоды.

Напомним, ранее политолог Юрий Светов усомнился, что вступление Канады в ЕС принесет стране ощутимую выгоду. По его словам, вероятное членство в ЕС может наложить на государство многочисленные ограничения.

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