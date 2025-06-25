Трамп предложил уволить журналистку «как собаку»

Президент США Дональд Трамп предложил уволить журналистку CNN Наташу Бертран, заявив, что она «занималась фейковыми новостями» и ее следует «выгнать как собаку».
Трамп утверждает, что Бертран опубликовала недостоверную информацию о компьютере Хантера Байдена, а затем попыталась «выставить американских пилотов в плохом свете» заявив, что США своими ударами не смогли уничтожить ядерную программу Ирана.
CNN утверждает, что США не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана. Трамп утверждает, что действия Соединенных штатов позволили уничтожить иранскую ядерную программу, которая не будет восстановлена «долгие годы».
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