Демонстрация против саммита НАТО прошла в Гааге

«Сегодня мы собрались здесь, в Гааге, городе, который позиционирует себя как город мира и справедливости. В это же время в двух шагах от вас главы государств, правительств, министры и дипломаты проводят встречи по поводу увеличения количества оружия и боеприпасов. Больше смертей, больше разрушений, больше войн, — сказал Гидеон ван Мейерен, выступая перед собравшимися. — Мы несем послание, которое сегодня считается “экстремистским”, а именно: прекратите кровопролитие, прекратите все эти страдания, сделайте ставку на диалог, потому что мы хотим мира».