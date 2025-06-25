Демонстрация против саммита НАТО прошла в Гааге

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демонстрация против саммита и политики НАТО прошла в Гааге в основной день проведения встречи лидеров альянса при участии нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FvD). Об этом сообщает РИА Новости.
Демонстрация, организованная активистами движения за мир Volkeren voor vrede («Народы за мир»), прошла на поле Маливелд в Гааге. На митинге выступили член парламента Нидерландов от партии «Форум за демократию» Гидеон ван Мейерен, бывшая член бундестага Германии Севим Дагделен, политик из коммунистической партии Великобритании Джоти Брар, как и журналисты, политологи и активисты.
«Сегодня мы собрались здесь, в Гааге, городе, который позиционирует себя как город мира и справедливости. В это же время в двух шагах от вас главы государств, правительств, министры и дипломаты проводят встречи по поводу увеличения количества оружия и боеприпасов. Больше смертей, больше разрушений, больше войн, — сказал Гидеон ван Мейерен, выступая перед собравшимися. — Мы несем послание, которое сегодня считается “экстремистским”, а именно: прекратите кровопролитие, прекратите все эти страдания, сделайте ставку на диалог, потому что мы хотим мира».
Он подчеркнул, что НАТО позиционирует себя как оборонительный альянс, который стремится защитить мир, однако эта организация не сделала ничего, что способствовало бы миру и безопасности, напротив, альянс, по словам нидерландского депутата, только развязал множество ненужных конфликтов.
Как заявил один из организаторов акции, представитель движения «Народы за мир» Шурд де Гроот, решение стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% — невероятно высокий показатель. «Я полагаю, что это выше, чем было в разгар холодной войны. Это очень трудно оправдать. НАТО уже тратит на военные нужды больше, чем весь остальной мир, вместе взятый», — отметил Шурд де Гроот. По его словам, даже удваивать прежний показатель было неразумно.
«Можно было бы привести довод о том, что это может стать стимулом для промышленности, но мы знаем, что большинство заказов НАТО на военное снаряжение поступает в Соединенные Штаты. Таким образом, мы субсидируем экономику Соединенных Штатов», — считает нидерландский активист.
В первый день проведения саммита — 24 июня — в Гааге также прошел митинг против НАТО. -0-