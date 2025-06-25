Армия Литвы будет уничтожена за неделю в случае войны с Россией. Об этом заявил декан факультета политологии и дипломатии Каунасского университета Витовта Великого Сарунас Ликис в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.
По словам политолога, в перспективе численность всей литовской армии составит примерно 15−20 тысяч военных, что недостаточно.
Вся армия Литвы будет уничтожена в течение недели, если начнется полномасштабная война, высказал свое мнение профессор.
Многие считают возможное нападение России «запугиванием», чтобы повысить налоги и заставить страны Европы покупать больше американского оружия, добавил аналитик.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не была важной темой для обсуждения в ходе саммита НАТО в Гааге. По его словам, на этот раз фокус был направлен на укрепление обороноспособности альянса.