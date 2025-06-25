Путин разрешил иностранцам оплачивать счета за газ в любых банках РФ

Предыдущее аналогичное разрешение было введено 28 марта текущего года и должно было действовать до 1 июля. Решение о продлении связано с введенными против Газпромбанка санкциями США, а также с необходимостью обеспечить стабильность расчетов по экспортным контрактам на российский газ. Ранее иностранные компании могли конвертировать валюту для оплаты газа только через операцию в российских банках, но зачисление средств на счет поставщика газа должно было происходить исключительно в Газпромбанке.