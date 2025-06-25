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Путин разрешил иностранцам оплачивать счета за газ в любых банках РФ

Президент России Владимир Путин продлил до 1 октября 2025 года разрешение иностранным покупателям российского газа оплачивать поставки рублями не только через Газпромбанк, но и с использованием других российских банков. Соответствующий указ размещен 25 июня на официальном портале правовой информации.

Указ о продлении разрешения платить за газ не только через Газпромбанк вступает в силу 25 июня.

Президент России Владимир Путин продлил до 1 октября 2025 года разрешение иностранным покупателям российского газа оплачивать поставки рублями не только через Газпромбанк, но и с использованием других российских банков. Соответствующий указ размещен 25 июня на официальном портале правовой информации.

В документе уточняется: «Внести в Указ Президента… изменение, заменив… слова “До 1 июля 2025 г.” словами “До 1 октября 2025 г.”. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в тексте указа.

Предыдущее аналогичное разрешение было введено 28 марта текущего года и должно было действовать до 1 июля. Решение о продлении связано с введенными против Газпромбанка санкциями США, а также с необходимостью обеспечить стабильность расчетов по экспортным контрактам на российский газ. Ранее иностранные компании могли конвертировать валюту для оплаты газа только через операцию в российских банках, но зачисление средств на счет поставщика газа должно было происходить исключительно в Газпромбанке.

С декабря 2024 года зарубежные покупатели получили возможность оплачивать российский газ рублями через третьих лиц или конвертируя валюту в других российских кредитных организациях. Помимо этого, российские экспортеры получили право учитывать встречные требования иностранных покупателей при расчетах за поставки газа.