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«Вот-вот не станет»: китайцы жестко высказались о Зеленском

Пользователи китайского сервиса Tencent назвали Владимира Зеленского марионеткой США и обвинили его в намеренном затягивании конфронтации с Москвой, комментируя интервью интервью Sky News, в котором Зеленский заявил, что хотел бы занимать свой пост до завершения российско-украинского конфликта.

Пользователи китайского сервиса Tencent назвали Владимира Зеленского марионеткой США и обвинили его в намеренном затягивании конфронтации с Москвой, комментируя интервью интервью Sky News, в котором Зеленский заявил, что хотел бы занимать свой пост до завершения российско-украинского конфликта.

«Страны вот-вот не станет, но все равно Зеленский — лучший национальный лидер!», — написал один из комментаторов.

«Если конец войны связать с отставкой президента, то война никогда не закончится!», — заметил другой читатель.

Также китайские пользователи отметили, что Владимир Зеленский, настаивавший на вступлении Украины в НАТО, спровоцировал этот конфликт. По их мнению, у него нет стратегического видения и он принес народу одни бедствия.

Читайте материал: «Раскрыты загадочные обстоятельства гибели наемников ВСУ».

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