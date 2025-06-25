Белый дом: ФБР расследует утечку секретных данных об ударе США по Ирану

О расследовании, которое ведет Пентагон совместно с ФБР, также сообщил министр обороны США Пит Хегсет. На саммите НАТО в Гааге он заявил, что СМИ пытаются «раскрутить» секретную информацию, чтобы создать негативное впечатление о президенте США Дональде Трампе. Министр также подчеркнул, что операция в Иране «имела оглушительный успех, колоссальный».