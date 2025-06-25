Белый дом: ФБР расследует утечку секретных данных об ударе США по Ирану

Федеральное бюро расследований (ФБР) проводит проверку в отношении лица, который допустил утечку секретных данных о результатах удара ВС США по Ирану, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Это совершенно секретная информация К сожалению, кто-то решил незаконно слить ее, и сейчас в адрес этого человека проходит проверка со стороны ФБР», — рассказала она.
О расследовании, которое ведет Пентагон совместно с ФБР, также сообщил министр обороны США Пит Хегсет. На саммите НАТО в Гааге он заявил, что СМИ пытаются «раскрутить» секретную информацию, чтобы создать негативное впечатление о президенте США Дональде Трампе. Министр также подчеркнул, что операция в Иране «имела оглушительный успех, колоссальный».
Ранее телеканал CNN сообщил, что авиаудары США не уничтожили основные компоненты иранской ядерной программы. NBC News со ссылкой на источники в Пентагоне заявил, что бомбы, сброшенные ВВС США на три иранских объекта, откинули ядерный потенциал исламской республики лишь на несколько месяцев назад.