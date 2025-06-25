МИД РФ: увеличение расходов НАТО направлено на «большую летальность» блока

По словам Александра Грушко, сумма военных расходов 32 государств Североатлантического альянса превысила 1,4 триллиона долларов, приняты решения об их радикальном увеличении. Он отметил, что деньги изымут как из социально-экономической сферы этих стран, так и из глобального развития.