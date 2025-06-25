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МИД РФ: увеличение расходов НАТО направлено на «большую летальность» блока

Александр Грушко заявил, что сумма военных расходов 32 стран НАТО превысила 1,4 триллиона долларов.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель главы российского МИД Александр Грушко заявил, что решение о радикальном увеличении военных расходов НАТО направлено на «большую летальность» блока, сказано на сайте министерства иностранных дел РФ.

По словам Александра Грушко, сумма военных расходов 32 государств Североатлантического альянса превысила 1,4 триллиона долларов, приняты решения об их радикальном увеличении. Он отметил, что деньги изымут как из социально-экономической сферы этих стран, так и из глобального развития.

«Такая конфискация ради “большей летальности” НАТО требует тотальной “промывки мозгов”, перекрытия доступа к информации, лишения права думать и выражать свои мысли», — заявил Александр Грушко в ходе выступления на конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности.

Ранее сообщалось, что страны-члены НАТО обязались направлять 5% ВВП на оборону ежегодно к 2035 году.

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