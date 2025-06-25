По словам Александра Грушко, сумма военных расходов 32 государств Североатлантического альянса превысила 1,4 триллиона долларов, приняты решения об их радикальном увеличении. Он отметил, что деньги изымут как из социально-экономической сферы этих стран, так и из глобального развития.
«Такая конфискация ради “большей летальности” НАТО требует тотальной “промывки мозгов”, перекрытия доступа к информации, лишения права думать и выражать свои мысли», — заявил Александр Грушко в ходе выступления на конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности.
Ранее сообщалось, что страны-члены НАТО обязались направлять 5% ВВП на оборону ежегодно к 2035 году.