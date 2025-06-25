Трамп призвал уволить журналистку CNN за слова о ядерной программе Ирана

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что авиаудары США не уничтожили основные компоненты иранской ядерной программы. NBC News со ссылкой на источники в Пентагоне заявил, что бомбы, сброшенные ВВС США на три иранских объекта, откинули ядерный потенциал исламской республики лишь на несколько месяцев назад.