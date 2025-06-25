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Трамп призвал уволить журналистку CNN за слова о ядерной программе Ирана

Как отметил глава США, журналистка пыталась дискредитировать пилотов американских истребителей.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп призвал телеканал CNN уволить журналистку Наташу Бертран за ложный репортаж о том, что удары США по Ирану якобы не смогли уничтожить ядерную программу исламской республики.

«Ей нужно немедленно сделать выговор, а затем выгнать “как собаку”», — написал глава Белого дома на своей странице в соцсетях.

Президент США подчеркнул, что Бертран пыталась дискредитировать пилотов американских истребителей.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что авиаудары США не уничтожили основные компоненты иранской ядерной программы. NBC News со ссылкой на источники в Пентагоне заявил, что бомбы, сброшенные ВВС США на три иранских объекта, откинули ядерный потенциал исламской республики лишь на несколько месяцев назад.

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