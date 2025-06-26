Bild: Зеленский играл «второстепенную роль» на саммите НАТО

По его данным, президент США Дональд Трамп настоял на том, чтобы в заключительной декларации саммита не было подобных обещаний. Как пишет Bild, господин Трамп, судя по всему, готов в рамках сделки с Россией отказаться от планов приема Украины в НАТО.
Другое немецкое издание, Tagesschau, также отмечает, что в нынешнем году на саммите военный конфликт между Россией и Украиной был второстепенной темой, в отличие от предыдущих мероприятий такого рода. Издание пишет, что в этот раз, в частности, не было упоминания «необратимого пути» Украины в НАТО, о чем заявляли на саммите в прошлом году.
Ранее сообщалось, что сегодня на саммите НАТО Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским.