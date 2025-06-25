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Минобороны: ВКС России нанесли удары по укрепрайону ВСУ в районе Попова Яра

Армия России нанесла серию авиационных ударов по укрепрайону ВСУ на территории ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Российские военнослужащие нанесли серию авиационных ударов по укрепрайону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Попова Яра на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Воздушно-космические силы России нанесли серию авиационных ударов высокоточными средствами поражения по укрепленному району ВСУ в районе населенного пункта Попов Яр», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в результате ударов были повреждены фортификационные сооружения и пункты дислокации украинских боевиков. Также ВСК России удалось уничтожить пункты хранения боеприпасов и несколько единиц транспорта ВСУ.

Ранее KP.RU сообщал, что российские войска поразили пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников в 144 районах сосредоточения боевиков киевского режима.