Минобороны РФ: ВКС России нанесли удары по позициям ВСУ у Попова Яра в ДНР

Ранее сообщалось, что ВКС России использовали сверхзвуковые крылатые ракеты для нанесения удара по острову Змеиный в Чёрном море. По данным мониторинговых ресурсов, удар был осуществлён четырьмя ракетами Х-22 «Буря» с ракетоносцев Ту-22М3. Последний раз остров Змеиный, использовавшийся ВСУ, подвергался атаке в августе 2024 года. Ракета Х-22 «Буря» с боевой частью в 1000 кг и дальностью полёта до 600 км является одним из основных средств поражения в Армии России.