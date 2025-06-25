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Дизен: НАТО потеряет смысл существования после окончания СВО

Североатлантический альянс потеряет возможность прямого противостояния с Россией, когда закончится СВО, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии.

Источник: Аргументы и факты

Завершение СВО может привести к потере смысла существования НАТО. Такое мнение высказал профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

«Последние десять лет мы ведем прокси-войну против России через Украину, что и является главной причиной существования НАТО. Вот почему возникнут проблемы, если Трамп решит положить конец войне», — отметил он.

Дизен предполагает, что прекращение украинского конфликта, инициированное Трампом, может повлечь за собой ликвидацию НАТО, поскольку у организации исчезнет мотивация для дальнейшей деятельности.

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