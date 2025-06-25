В России напомнили Подоляку про обещание о кофе после взятия Ялты

Военный блогер Борис Рожин высказался по поводу перехода под контроль российских войск населенного пункта Ялта в ДНР. В своем телеграм-канале он опубликовал сообщение, адресованное советнику офиса президента Украины Михаилу Подоляку.
Эксперт задал Подоляку вопрос: «где кофе в Ялте?».
Так блогер напомнил советнику офиса Зеленского про его обещание, данное в 2022 году.
Тогда Подоляк пообещал «приехать в Ялту и сделать оттуда прямое включение», а он обещал выпить кофе в крымском городе.
Сегодня в Минобороны подтвердили, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Ялта в ДНР.
Ранее Подоляк заявил, что президент США Дональд Трамп свернул межведомственную рабочую группу, которая разрабатывала стратегии давления на Россию, но санкционные инструменты давления у него остались.