Ричмонд
+37°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России напомнили Подоляку про обещание о кофе после взятия Ялты

Военный блогер Борис Рожин высказался по поводу перехода под контроль российских войск населенного пункта Ялта в ДНР.

Военный блогер Борис Рожин высказался по поводу перехода под контроль российских войск населенного пункта Ялта в ДНР. В своем телеграм-канале он опубликовал сообщение, адресованное советнику офиса президента Украины Михаилу Подоляку.

Эксперт задал Подоляку вопрос: «где кофе в Ялте?».

Так блогер напомнил советнику офиса Зеленского про его обещание, данное в 2022 году.

Тогда Подоляк пообещал «приехать в Ялту и сделать оттуда прямое включение», а он обещал выпить кофе в крымском городе.

Сегодня в Минобороны подтвердили, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Ялта в ДНР.

Ранее Подоляк заявил, что президент США Дональд Трамп свернул межведомственную рабочую группу, которая разрабатывала стратегии давления на Россию, но санкционные инструменты давления у него остались.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше