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Захарова указала на двойные стандарты в оценке инвестиционного климата России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обсуждения на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где прозвучали заявления о том, что инвестиционный климат в России не соответствует «высоким мировым стандартам». Она обратила внимание на действия США в это же время на Ближнем Востоке.

Источник: Life.ru

В своём Telegram-канале дипломат подчеркнула, что на форуме поднимали вопросы не о реальных условиях развития инвестиций в РФ, а повторяли уже известные обвинения. При этом, как отметила Захарова, США продемонстрировали пример управления экономикой через прямое вмешательство в мировой энергетический рынок.

«Отправив американские ракеты удобрять ближневосточные почвы под будущие “инвестиции”, президент США одновременно в ручном режиме контролировал энерготемпературу: “Всё, держите цены на нефть низкими. Я слежу! Вы играете на руку врагу. Не делайте этого”. Трамп также дал поручение Минэнерго США: “Бури, детка, бури!!!” и потребовал исполнить приказ сейчас же. Так сказать, инвестиционная привлекательность в полный рост», — написала она.

Представитель МИД призвала при обсуждении так называемого «не того инвестиционного климата» в России учитывать действия Вашингтона, связанные с политическим давлением на мировые энергетические рынки и использование военной силы в других странах.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что культурная столица продемонстрировала впечатляющие результаты на ПМЭФ. Северная столица заключила 67 соглашений, более сорока из которых — инвестиционные, аккумулировав таким образом свыше 1 триллиона рублей.

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