Захарова указала на двойные стандарты в оценке инвестиционного климата России

«Отправив американские ракеты удобрять ближневосточные почвы под будущие “инвестиции”, президент США одновременно в ручном режиме контролировал энерготемпературу: “Всё, держите цены на нефть низкими. Я слежу! Вы играете на руку врагу. Не делайте этого”. Трамп также дал поручение Минэнерго США: “Бури, детка, бури!!!” и потребовал исполнить приказ сейчас же. Так сказать, инвестиционная привлекательность в полный рост», — написала она.