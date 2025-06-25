Херш: США хотели уничтожить иранский ядерный объект в Фордо еще при Байдене

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. США ставили своей задачей уничтожение иранского ядерного объекта в Фордо еще в последние месяцы администрации бывшего президента Джо Байдена. Об этом сообщил известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, информирует ТАСС.
«Мне сообщили, что уничтожение запасов обогащенного урана в Фордо — изолированной базе, укрытой в горном массиве в 120 милях к югу от Тегерана — стояло во главе целей американского и израильского правительств еще в период последних нескольких месяцев администрации Байдена», — заявил Херш.
Он также сообщил, что США своими ударами по иранскому ядерному объекту в Фордо не пытались поразить размещенные там центрифуги и запасы урана, а ставили своей целью полностью его замуровать.
«Ни одна из бомб США не предназначалась для поражения хранилища обогащенного урана или центрифуг. Оценка успеха операции появилась позднее, когда американские сенсоры показали, что никакого увеличения выброса радиации в атмосферу нет. Иранский уран остался невредим и полностью замурован», — указал он.
В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что ВВС США атаковали три иранских ядерных объекта. Главной целью стал завод по обогащению урана в Фордо. Позднее Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения. -0-