Херш: США хотели уничтожить иранский ядерный объект в Фордо еще при Байдене

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что ВВС США атаковали три иранских ядерных объекта. Главной целью стал завод по обогащению урана в Фордо. Позднее Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения. -0-