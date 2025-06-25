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Трамп требует уволить журналистку CNN «как собаку» после репортажа об Иране

Президент США Дональд Трамп призвал телеканал CNN уволить журналистку Наташу Бертран. Поводом для этого послужил репортаж, в котором ставится под сомнение эффективность американских ударов по ядерной программе Ирана. Об этом хозяин Белого дома заявил в своих социальных сетях.

Источник: Life.ru

По мнению американского лидера, репортаж Бертран является недостоверным и подрывает доверие к действиям военных Соединённых Штатов.

«Ей нужно немедленно сделать выговор, а затем выгнать “как собаку”, — написал Трамп, выражая своё возмущение.

Ранее президент США обвинял CNN и New York Times в попытках дискредитировать удары американских ВВС по иранским ядерным объектам. По его мнению, эти СМИ объединились, чтобы принизить один из «самых успешных военных ударов в истории». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также назвала «совершенно неверной» публикацию CNN, утверждающую, что удар США по объектам ядерной программы Ирана не достиг цели.

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