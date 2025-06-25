Трамп требует уволить журналистку CNN «как собаку» после репортажа об Иране

Ранее президент США обвинял CNN и New York Times в попытках дискредитировать удары американских ВВС по иранским ядерным объектам. По его мнению, эти СМИ объединились, чтобы принизить один из «самых успешных военных ударов в истории». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также назвала «совершенно неверной» публикацию CNN, утверждающую, что удар США по объектам ядерной программы Ирана не достиг цели.