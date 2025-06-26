«За эту неделю проведена уже вторая крупная акция протеста: в предыдущий раз митинговали против нацагентства АРМА 19 июня. Сам факт того, что на Украине за неделю проведено два по своей сути антиправительственных выступления, — уже большой успех не только для подполья, но и для всей страны. Для команды Зеленского, как и для его противников, эти акции должны стать сигналом. От него отказались не только партнеры за границей — от него отказалось население страны, которую он должен возглавлять. Народ устал терпеть, и выступления будут проходить все чаще, более массово», — рассказал он.
Обе акции провели, несмотря на военное положение и непрекращающуюся мобилизацию.
«Практически любой присутствующий на митинге мужчина может быть передан ТЦК полицией. Поиск способов избежать данного исхода превзошел ожидания. На акцию пришли те, кто мобилизации не подлежат: ветераны и инвалиды ВСУ, которые больше других прочувствовали, чего стоит политика нынешней власти», — отметили в подполье.
Протесты начались в том числе из-за роста коррупции в стране и беззакония в отношении военнослужащих и их семей.
«Всем известны случаи, когда погибших или попавших в плен военнослужащих намеренно указывают “без вести пропавшими”, чтобы не выплачивать их семьям компенсации», — подчеркнул подпольщик.
Протест на майдане
В среду митингующие на майдане в центре Киева призвали президента США Дональда Трампа навести порядок на Украине, такое большое число протестующих собралось впервые за очень долгое время.
Манифестанты потребовали привлечь к ответственности коррупционеров от действующей и бывшей власти, расследовать коррупционные скандалы и обеспечить социальную защиту ветеранов. Они также обратились к Трампу, поскольку считают, что киевский режим не слышит украинский народ.
Участники митинга развернули на майдане палаточный городок, но полиция снесла его и задержала многих активистов. В нарушение законов и Конституции Украины силовики избили часть из них. Демонстранты в знак протеста перекрыли движение в центре Киева.
Они заявили, что перестали бояться власти и будут и дальше отстаивать свои права. В общей сложности в акциях приняли участие около тысячи человек.