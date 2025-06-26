Антиправительственные выступления на Украине участились, сообщило подполье

«За эту неделю проведена уже вторая крупная акция протеста: в предыдущий раз митинговали против нацагентства АРМА 19 июня. Сам факт того, что на Украине за неделю проведено два по своей сути антиправительственных выступления, — уже большой успех не только для подполья, но и для всей страны. Для команды Зеленского, как и для его противников, эти акции должны стать сигналом. От него отказались не только партнеры за границей — от него отказалось население страны, которую он должен возглавлять. Народ устал терпеть, и выступления будут проходить все чаще, более массово», — рассказал он.