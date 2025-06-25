Трамп опубликовал посты о журналистах: «УВОЛЬТЕ НАТАШУ!» и «УБЕЙТЕ ЕГО!»

CNN в комментарии для The Hill отметил, что «на 100%» поддерживает свою сотрудницу. «Мы не считаем разумным критиковать репортеров CNN за то, что они точно сообщили о существовании оценки и точно охарактеризовали ее результаты, которые представляют общественный интерес», — указал телеканал, добавив, что в материале приведена предварительная оценка и она может измениться.