Во Львове стражники устроили облаву на русские книги

Во Львове прошла облава по стихийному рынку, в ходе которой выявляли торговцев книг на русском языке. Об этом сообщают местные СМИ.
«Во Львове устроили облаву на продавцов русскоязычных книг на стихийном рынке после того, как местный горсовет запретил торговлю книгами на русском языке: среди пойманных экс-глава областного Союза писателей», — говорится в сообщении.
Рейд устроили не правоохранительные органы, а так называемая «муниципальная стража», которая подчиняется городским властям. Она занимается обеспечением прав, свобод и законности.
Сообщается, что среди задержанных оказался писатель и бывший председатель областного отделения национального союза писателей Украины Игорь Гургула. У него нашли порядка 100 экземпляров «запрещенки».
«Стражники» вызвали на место сотрудников полиции, чтобы привлечь торговцев к ответственности. Однако правоохранители не увидели нарушений закона. Но муниципалы хотят запретить букинистам торговать на рынке.