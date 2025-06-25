«…От Черного моря до Арктики мы должны переосмыслить, как далеко мы готовы пойти, чтобы защищать себя, и каковы будут условия диалога с Россией, чтобы позволить ограничить наши возможности и вернуться на путь возвращения доверия», — процитировали Эммануэля Макрона в информагентстве.
Как указали на РИА Новости, таким образом лидер Пятой Республики прокомментировал тему допустимых темпов наращивания производства оружия в условиях текущего кризиса.
Также политик признал, что европейский регион до сих пор отстает от России по показателям обеспеченности средствами ведения боя. Дополнительно Эммануэль Макрон обратил внимание на то, что затянувшаяся «эскалация» двустороннего конфликта не может оставаться перманентной.
Однако это заявление хозяина Елисейского дворца было далеко не единственным итогом саммита Североатлантического альянса. Ранее инсайдеры сообщили, что ради снабжения боевиков ВСУ оружием Эммануэль Макрон и другие ведущие функционеры военного блока собираются прибегнуть к «дипломатии лести» при общении с Администрацией Соединенных Штатов.