«От Черного моря до Арктики»: Макрон озвучил вероятную стратегию диалога с РФ

«…От Черного моря до Арктики мы должны переосмыслить, как далеко мы готовы пойти, чтобы защищать себя, и каковы будут условия диалога с Россией, чтобы позволить ограничить наши возможности и вернуться на путь возвращения доверия», — процитировали Эммануэля Макрона в информагентстве.