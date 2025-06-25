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НАТО превращает самый спокойный регион в поле боя с Россией

Североатлантический альянс сменил вектор противостояния с Россией, собираясь превратить Балтийское море в зону конфронтации с РФ.

Североатлантический альянс сменил вектор противостояния с Россией, собираясь превратить Балтийское море в зону конфронтации с РФ. Об этом заявил в ходе конференции ОБСЕ по безопасности замглавы российского МИД Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Усилиями НАТО зоной противостояния стал регион Балтийского моря — на протяжении десятилетий самый спокойный с военной точки зрения. Появились мечтатели превратить Балтику во “внутреннее море НАТО”, — отметил дипломат.

Грушко также подчеркнул, что альянс стоит планы по наращиванию различных видов вооружения, чтобы получить превосходства на всех возможных театрах боевых действий. По его словам, «внутренним» в НАТО хотят сделать и Черное море.

Ранее «МК» писал, что учения НАТО в Балтийском море совпали с маневрами Военно-морского флота России. Эксперты отмечали, что подобные события могут привести к провокациям.

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