Усилиями НАТО регион Балтийского моря стал местом противостояния с Россией.
Регион Балтийского моря стал новой зоной противостояния между НАТО и Россией из-за активизации военной деятельности альянса. Об этом 25 июня сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, выступая на ежегодной конференции ОБСЕ по вопросам безопасности.
«В массовом порядке закупаются вооружения, призванные обеспечить превосходство во всех операционных сферах и на всех театрах. Усилиями НАТО зоной противостояния стал регион Балтийского моря — на протяжении десятилетий самый спокойный с военной точки зрения. Появились мечтатели превратить Балтику во “внутреннее море НАТО”», — приводит слова Грушко РИА Новости.
Дипломат также сообщил, что похожие планы обсуждаются и в отношении Черного моря. По его словам, выстраивание новых стратегических линий раздела и попытки изменить баланс сил в этих регионах могут привести к дальнейшей эскалации напряженности. Грушко подчеркнул, что действия альянса подрывают стабильность в Европе, в том числе по линии традиционных каналов военно-политического взаимодействия.
На ежегодной конференции ОБСЕ обсуждаются вопросы укрепления доверия и предотвращения конфликтов в Европе. Российская сторона регулярно выражает обеспокоенность усилением военного присутствия НАТО вблизи российских границ.
В июне 2025 года в Балтийском море одновременно проходят учения НАТО Baltops и российские военные маневры, что уже вызвало обеспокоенность экспертов возможной эскалацией и риском инцидентов между военными кораблями и авиацией двух сторон. Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу усиления военной активности альянса у своих границ и подчеркивала, что будет реагировать на действия, которые считает угрозой национальным интересам.