В июне 2025 года в Балтийском море одновременно проходят учения НАТО Baltops и российские военные маневры, что уже вызвало обеспокоенность экспертов возможной эскалацией и риском инцидентов между военными кораблями и авиацией двух сторон. Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу усиления военной активности альянса у своих границ и подчеркивала, что будет реагировать на действия, которые считает угрозой национальным интересам.