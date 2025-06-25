Кишинев усиливает милитаризацию: власти Молдавии взяли курс на подготовку к серьезному конфликту

Она отметила, что парламент Молдавии единогласно одобрил законопроект, который расширяет полномочия министерства обороны. Теперь ведомство сможет координировать работу МВД, карабинеров, Службы информации и безопасности, а также таможни в условиях чрезвычайной или военной ситуации. Закон вводит понятие «цепи военного командования» и определяет порядок применения Национальной армии. Генштаб переименуют в «Штаб обороны» с усиленными функциями управления. Министр обороны Анатолий Носатый подчеркнул, что эти меры укрепят взаимодействие между силовыми структурами и повысят готовность государства к кризисам.