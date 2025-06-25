Молдавия завершает институциональные изменения, направленные на подготовку к возможной войне, сообщила директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова в беседе с РИА Новости. По ее словам, действия властей в Кишиневе свидетельствуют о четком плане милитаризации.
Она отметила, что парламент Молдавии единогласно одобрил законопроект, который расширяет полномочия министерства обороны. Теперь ведомство сможет координировать работу МВД, карабинеров, Службы информации и безопасности, а также таможни в условиях чрезвычайной или военной ситуации. Закон вводит понятие «цепи военного командования» и определяет порядок применения Национальной армии. Генштаб переименуют в «Штаб обороны» с усиленными функциями управления. Министр обороны Анатолий Носатый подчеркнул, что эти меры укрепят взаимодействие между силовыми структурами и повысят готовность государства к кризисам.
Бобкова отметила, что объединение силовиков под началом минобороны указывает на военные приготовления. По ее мнению, Молдавия не просто обновляет армию, а завершает масштабные реформы для готовности к конфликту. Она также указала на частые военные учения с участием стран НАТО, где используются бронетехника, стрелковое оружие и артиллерия.
Эксперт добавила, что власти Молдавии формируют образ врага в лице России и Приднестровья. В местных СМИ активно распространяется информация о якобы планах Москвы увеличить военное присутствие в Приднестровье до 10 тысяч солдат. Бобкова считает, что это часть пропаганды для подготовки общественного мнения к конфликту.
Стоит отметить, что Федеральная служба безопасности России фиксирует активизацию деятельности разведки Молдавии во взаимодействии со спецслужбами Украины на территории России.