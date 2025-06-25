Уиткофф: Ситуация вокруг Ирана может помочь разрешить конфликт на Украине

Ранее Уиткофф заявил, что США не разрешат Ирану обогащать уран в рамках сделки. Он также отметил, что к обсуждениям с иранской стороной подключено Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Напомним, США нанесли удары по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня 2025 года. ВВС атаковали три ключевых места: подземный центр обогащения урана в Фордо, ядерный комплекс в Натанзе и объект в Исфахане.