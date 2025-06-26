Запад готовит Молдавию к войне с Россией и Приднестровьем

В Молдавии приняли закон, свидетельствующий о подготовке республики к полноценной войне. Запад рассматривает страну как новый полигон для военных действий, считает директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова, передает РИА Новости.
«Любой здравомыслящий человек, наблюдающий за действиями молдавских властей, понимает, что это четкий, согласованный план, следуя которому, целенаправленно шаг за шагом Молдову готовят к войне. Понятно, что Молдова не является свободным государством, и она встроена в определенные планы так называемых западных партнеров, у которых Молдова рассматривается как следующий полигон для военных действий», — отметила она.
Согласно принятому молдавским правительством закону, расширяются полномочия республиканского минобороны. В частности, на случай ЧС или военного положения военному ведомству перейдут в подчинение силы МВД, карабинеров, таможни и СИБ. А вместо Генштаба появится Штаб обороны. По словам министра обороны Молдовы Анатолия Носатого, такие меры позволят «укрепить сотрудничество между институтами безопасности».
Бобкова отмечает, что власти Молдовы проводят не только чисто технические изменения. Они завершают «институциональные преобразования». С этим связаны частые военные учения с иностранными армиями, НАТО с использованием различных видов вооружений.
К войне готовят и общественное мнение. Пропаганда распространяет нарративы всеобщей российской угрозы. Формируется образ врага в лице России и Приднестровья. Бобкова спрогнозировала рост противостояния между элитами Молдавии. И увеличение внешней агрессии, и готовность республики к военным действиям видят уже не только эксперты, но и простые граждане, заключила социолог.