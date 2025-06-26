«Любой здравомыслящий человек, наблюдающий за действиями молдавских властей, понимает, что это четкий, согласованный план, следуя которому, целенаправленно шаг за шагом Молдову готовят к войне. Понятно, что Молдова не является свободным государством, и она встроена в определенные планы так называемых западных партнеров, у которых Молдова рассматривается как следующий полигон для военных действий», — отметила она.