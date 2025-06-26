Пушков объяснил, почему демократы «выводят из себя» Трампа после атаки на Иран

«Сегодня уже сам Трамп заявил, что СNN и New York Times пытаются дискредитировать удары США по Ирану… Трампа это выводит из себя, поскольку ему важно доказать, что он похоронил ядерную программу Ирана. Однако его противники опровергают его», — обратил внимание Алексей Пушков.