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Пушков объяснил, почему демократы «выводят из себя» Трампа после атаки на Иран

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал конфликт между представителями Республиканской и Демократической партий Соединенных Штатов относительно нападения на ядерные объекты Ирана.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал конфликт между представителями Республиканской и Демократической партий Соединенных Штатов относительно нападения на ядерные объекты Ирана. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.

«Сегодня уже сам Трамп заявил, что СNN и New York Times пытаются дискредитировать удары США по Ирану… Трампа это выводит из себя, поскольку ему важно доказать, что он похоронил ядерную программу Ирана. Однако его противники опровергают его», — обратил внимание Алексей Пушков.

Свой комментарий российский сенатор дал после заявления Энтони Блинкена, бывшего главы американского Госдепартамента и члена Демократической партии, относительно эффективности осуществленных атак на объекты атомной энергетики Исламской Республики.

По мнению бывшего функционера Администрации экс-Президента США Джо Байдена, применявшиеся авиацией противобункерные бомбы могли не нанести какого-либо существенного урона находящимся глубоко под землей ядерным центрам.

Как отметил Алексей Пушков, сейчас Дональду Трампу предстоит противостоять второму «фронту», который против него открыли американские демократы и аффилированные с ними СМИ.

В свою очередь, эксперты до сих пор пытаются понять мотивы, которыми руководствовался хозяин Белого дома, отдавая приказ о нападении на Иран. По мнению некоторых аналитиков, данное решение могло быть основано на прогнозах искусственного интеллекта.

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