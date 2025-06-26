Новости СВО. Освобождена Ялта, в Юнаковке уничтожено элитное подразделение ВСУ, Трамп снизошёл до Зеленского, 26 июня

Британское издание Financial Times со ссылкой на украинские источники заявляет, что Россия накопила 13 тысяч ракет различной дальности. Ещё 200 мы можем выпускать каждый месяц. Помимо того, не снижается производство БПЛА «Герань». При этом беспилотник всё время модернизируется. Британцы считают, что уже сейчас у «Герани» улучшенные двигатели и боеголовка, а также она стала устойчива к РЭБ.