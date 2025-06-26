Трамп хочет ограничить доступ Конгресса к секретным данным после утечки информации по Ирану

Ранее Дональд Трамп резко отреагировал на критику конгрессмена Томаса Масси в связи с ударами США по Ирану. В своём заявлении президент США назвал Масси «бомжом» и призвал к его изгнанию из Конгресса. Американский лидер подчеркнул, что конгрессмен не является сторонником движения MAGA и, по мнению Трампа, препятствует проведению патриотической политики, поддерживая интересы Тегерана.