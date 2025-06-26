Орбан сделал победное заявление по Украине и НАТО

Венгерский премьер заявил, что продолжит бороться за невступлении Украины как в НАТО, так и в ЕС на саммите Евросоюза, который стартует уже сегодня, 26 июня. Орбан ранее сообщал, что представители США, Турции, Словакии и Венгрии выступали против участия главу киевского режиму Зеленского в саммите НАТО.