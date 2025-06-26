Орбан сделал победное заявление по Украине и НАТО

На саммите НАТО в Гааге победу одержал здравый смысл и сторонники невступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
При этом он отметил, что пока выиграно одно сражение, поэтому предстоит еще долгая война.
«Сейчас победили те страны, которые не хотели иметь дело с Украиной и говорили, что если она не является членом НАТО, то нет необходимости приглашать ее президента и обсуждать ее», — подчеркнул политик.
Орбан также позитивно оценил смену риторики членов НАТО. В частности, по сравнению с прошлогодним саммитом в Вашингтоне в этом году из коммюнике убрали формулировку о неизбежности вступления Незалежной в альянс. Смягчены были тезисы и в отношении России.
Венгерский премьер заявил, что продолжит бороться за невступлении Украины как в НАТО, так и в ЕС на саммите Евросоюза, который стартует уже сегодня, 26 июня. Орбан ранее сообщал, что представители США, Турции, Словакии и Венгрии выступали против участия главу киевского режиму Зеленского в саммите НАТО.
В итоге его пригласили только на титульные мероприятия типа ужина и совместного фотографирования. В официальных дискуссиях он выступал лишь в роли стороннего наблюдателя.