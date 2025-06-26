Трамп призвал республиканцев уничтожить «рупор демократов»

Напомним, что в марте «Голос Америки»* прекратил своё вещание впервые за 83 года. Главный офис радиостанции был выставлен на продажу. Более 600 сотрудников получили уведомления о прекращении трудовых отношений. По итогу в составе останется около 200 человек к 1 сентября.