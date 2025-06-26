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Трамп призвал республиканцев уничтожить «рупор демократов»

Президент США Дональд Трамп резко высказался о международной радиосети «Голос Америки»*, назвав её «рупором демократов» и призвав своих однопартийцев в Конгрессе «убить» ресурс. Об этом американский лидер заявил в соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Почему республиканцы хотят, чтобы “рупор” демократов, “Голос Америки”*, продолжал свою работу? Это полный левый ужас — ни один республиканец не должен голосовать за его выживание. Убейте его!» — написал хозяин Белого дома.

Напомним, что в марте «Голос Америки»* прекратил своё вещание впервые за 83 года. Главный офис радиостанции был выставлен на продажу. Более 600 сотрудников получили уведомления о прекращении трудовых отношений. По итогу в составе останется около 200 человек к 1 сентября.

* Включена Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов, заблокирована на территории России.

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