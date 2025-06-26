Трамп призвал республиканцев уничтожить «рупор демократов»

«Почему республиканцы хотят, чтобы “рупор” демократов, “Голос Америки”*, продолжал свою работу? Это полный левый ужас — ни один республиканец не должен голосовать за его выживание. Убейте его!» — написал хозяин Белого дома.
Напомним, что в марте «Голос Америки»* прекратил своё вещание впервые за 83 года. Главный офис радиостанции был выставлен на продажу. Более 600 сотрудников получили уведомления о прекращении трудовых отношений. По итогу в составе останется около 200 человек к 1 сентября.
* Включена Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов, заблокирована на территории России.