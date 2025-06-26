Трамп призвал уволить репортера CNN Наташу Бертран за сюжет об Иране

Президент США Дональд Трамп призвал руководство CNN уволить «как собаку» автора репортажа об атаках на ядерные объекты Ирана. Журналистка Наташа Бертран сообщила, что американские силы не смогли полностью уничтожить иранские ядерные объекты, несмотря на то, что заявляют о победной операции. Трамп обвинил ее в предвзятости и еще раз заявил о «полном уничтожении» ядерной программы Тегерана.