Директор ЦРУ заявил, что ядерной программе Ирана был нанесен серьезный ущерб

«ЦРУ подтверждает наличие достоверных разведданных, свидетельствующих о серьёзных повреждениях ядерной программы Тегерана после недавних точечных ударов», — отметил Рэтклифф. По его словам, «несколько ключевых ядерных объектов Ирана уничтожены, и их восстановление займет многие годы».
Похожие оценки ранее высказала директор Национальной разведки США Тулси Габбард в социальной сети X. Она подчеркнула, что «ядерные объекты Ирана были разрушены». «Если иранцы решат их восстановить, им придётся полностью перестраивать три объекта — Натанз, Фордо и Исфахан, что, вероятно, займёт годы», — пояснила Габбард, которая курирует деятельность всех 18 разведывательных ведомств США.
Однако телеканал CNN 24 июня со ссылкой на источники сообщил, что разведсообщество США считает, что удары американских ВС не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана. По предварительной оценке разведки, атака лишь отсрочила появление ядерного оружия у Тегерана на несколько месяцев. Такие выводы были сделаны сотрудниками Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США на основе анализа Центрального командования ВС после ударов. Запасы обогащённого урана не пострадали, а центрифуги в основном остались неповреждёнными, сообщил источник CNN. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Гааге отметил, что эти выводы РУМО, опубликованные 24 июня, носят предварительный характер.
Военная операция Израиля против Ирана началась в ночь на 13 июня. Менее чем через сутки Иран ответил атакой. США вступили в конфликт спустя девять дней после эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС нанесли удары по трём ядерным объектам Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Тегеран ракетным ударом поразил крупнейшую американскую авиабазу на Ближнем Востоке — Аль-Удейд в Катаре. По данным США, пострадавших нет, серьёзного ущерба база не получила.
Позже Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. Израильские власти подтвердили принятие предложения США и сообщили о выполнении поставленных задач. В Иране заявили о победе над Израилем, утверждая, что вынудили его односторонне прекратить агрессию.