Директор ЦРУ заявил, что ядерной программе Ирана был нанесен серьезный ущерб

Однако телеканал CNN 24 июня со ссылкой на источники сообщил, что разведсообщество США считает, что удары американских ВС не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана. По предварительной оценке разведки, атака лишь отсрочила появление ядерного оружия у Тегерана на несколько месяцев. Такие выводы были сделаны сотрудниками Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США на основе анализа Центрального командования ВС после ударов. Запасы обогащённого урана не пострадали, а центрифуги в основном остались неповреждёнными, сообщил источник CNN. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Гааге отметил, что эти выводы РУМО, опубликованные 24 июня, носят предварительный характер.