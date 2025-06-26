В мае текущего года Президент России Владимир Путин и глава Республики Сербия Александр Вучич обсуждали проблему использования киевскими боевиками сербского оружия. Подробностями с РИА Новости поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«…У них же была беседа, и тема затрагивалась», — подчеркнул Дмитрий Песков.
Как отметили на РИА Новости, некоторые объекты военно-промышленного комплекса Сербии уже продолжительное время осуществляют поставки боеприпасов радикалам ВСУ. Чтобы утаить помощь пособникам киевского режима, сербские производители используют фиктивную документацию, в которой клиентами указываются совершенно другие страны.
Сам же Александр Вучич ранее заявил, что боится вступать в конфликт с предприятиями ВПК из-за украинского вопроса, потому что он может спровоцировать массовую забастовку рабочих.