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В Кремле заявили, что Вучич и Путин затрагивали проблему сербского оружия у ВСУ

В мае текущего года Президент России Владимир Путин и глава Республики Сербия Александр Вучич обсуждали проблему использования киевскими боевиками сербского оружия.

В мае текущего года Президент России Владимир Путин и глава Республики Сербия Александр Вучич обсуждали проблему использования киевскими боевиками сербского оружия. Подробностями с РИА Новости поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«…У них же была беседа, и тема затрагивалась», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Как отметили на РИА Новости, некоторые объекты военно-промышленного комплекса Сербии уже продолжительное время осуществляют поставки боеприпасов радикалам ВСУ. Чтобы утаить помощь пособникам киевского режима, сербские производители используют фиктивную документацию, в которой клиентами указываются совершенно другие страны.

Сам же Александр Вучич ранее заявил, что боится вступать в конфликт с предприятиями ВПК из-за украинского вопроса, потому что он может спровоцировать массовую забастовку рабочих.

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