В США переобулись на счет разрушения экономики Китая

По его словам, глава Белого дома уже послал сигнал в Поднебесную, когда сообщил о надежде на то, что Китай будет покупать нефть не только у Ирана, но и США. Это, по мнению Уиткоффа, свидетельствует о намерении американцев выстроить сотрудничество с китайцами.