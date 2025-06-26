В США переобулись на счет разрушения экономики Китая

Соединенные Штаты Америке не хотят вредить экономике Китая и предлагают сотрудничество. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CNBC.
По его словам, глава Белого дома уже послал сигнал в Поднебесную, когда сообщил о надежде на то, что Китай будет покупать нефть не только у Ирана, но и США. Это, по мнению Уиткоффа, свидетельствует о намерении американцев выстроить сотрудничество с китайцами.
«Я полагаю, что это был сигнал китайцам, что мы хотим работать с ними, и не заинтересованы в нанесении вреда их экономике, нам интересно работать в унисон», — отметил он.
Ранее «МК» писал, что атака на Иран раскрыла подлинную сущность политики Трампа. И России следует насторожиться и перестать уже видеть в Трампе улыбчивого миротворца.