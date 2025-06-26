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Иран частично возобновил авиасообщение в восточных регионах

«Иран открыл небо над восточной частью страны для внутренних, международных и транзитных рейсов», — приводит слова официального представителя министерства дорог и городского развития Маджида Ахвана гостелерадиокомпания.

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Ирана с 25 июня восстановили работу аэропортов в восточной части страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя министерства дорог и городского развития Маджида Ахвана.

«Иран открыл небо над восточной частью страны для внутренних, международных и транзитных рейсов», — приводит его слова гостелерадиокомпания. Возобновлена работа аэропортов следующих городов: Сабзевар, Мешхед, Бирдженд, Заболь, Захедан, Сараван, Чабахар, Ираншахр, Серахс, Гонабад, Джирофт и Джаск. -0-