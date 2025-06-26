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Молдавия завершает реформы, направленные на подготовку к войне

Правительство Молдавии завершает реформы, направленные на подготовку к возможному военному конфликту. Об этом сообщила РИА «Новости» директор Центра изучения миротворчества Приднестровского государственного университета Елена Бобкова.

Источник: Life.ru

Недавно парламент единогласно принял закон, который значительно расширяет полномочия Министерства обороны и создаёт централизованную систему управления всеми силовыми ведомствами во время чрезвычайных или боевых ситуаций. Кроме того, генеральный штаб переименуют в «Штаб обороны». Закон также вводит понятие «цепь военного командования» и устанавливает регламент применения Национальной армии.

По словам Бобковой, объединение всех силовых органов под единым командованием свидетельствует о полномасштабной подготовке к военным действиям. Она подчеркнула, что речь идёт не о формальных изменениях, а о завершении институциональных преобразований, ориентированных на мобилизацию ресурсов страны.

Кроме того, эксперт отметила рост частоты и масштабов совместных с иностранными армиями учений, в том числе с участием стран НАТО. Военные манёвры сопровождаются активным использованием бронированной техники, стрелкового оружия и артиллерии.

«Это чёткий, согласованный план, следуя которому целенаправленно шаг за шагом Молдову готовят к войне. Понятно, что Молдова не является свободным государством, и она встроена в определённые планы так называемых западных партнёров, у которых Молдова рассматривается как следующий полигон для военных действий», — сказала Бобкова.

Она также указала на попытки властей формировать в общественном сознании образ врага, противопоставляя Молдавию России и Приднестровью. По её словам, в Кишинёве распространяются сообщения о якобы планируемом увеличении российской военной группировки в Приднестровье до 10 тысяч человек.

А ранее Федеральная служба безопасности задержала двух молдавских сотрудников разведки, которые прибыли в страну по поддельным документам для проведения деятельности, угрожающей безопасности РФ. Также было опубликовано видео с признательными показаниями агентов. Им может грозить до восьми лет лишения свободы.

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