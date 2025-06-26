«Это чёткий, согласованный план, следуя которому целенаправленно шаг за шагом Молдову готовят к войне. Понятно, что Молдова не является свободным государством, и она встроена в определённые планы так называемых западных партнёров, у которых Молдова рассматривается как следующий полигон для военных действий», — сказала Бобкова.