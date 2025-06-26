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Российский боец остановил наступление ВСУ, ликвидировав их танк одним выстрелом

Боец разведывательной группы Российской Армии с позывным Кабзон помог остановить наступление формирований ВСУ в Луганской Народной Республике, ликвидировав с помощью гранатомета танк противника.

Боец разведывательной группы Российской Армии с позывным Кабзон помог остановить наступление формирований ВСУ в Луганской Народной Республике, ликвидировав с помощью гранатомета танк противника. Подробностями он поделился с «RT на русском».

«…На нас начался механизированный накат. И тогда я впервые в жизни увидел вплотную танк», — признался боец «Кабзон» в ходе беседы с корреспондентом RT.

По словам разведчика, ему удалось вывести из строя американский сверхтяжелый танк M1 Abrams точным выстрелом под ствол боевой машины.

Потеряв преимущество в технике, киевские радикалы вступили в перестрелку с солдатами Вооруженных сил России. Однако в скором времени боевики стали кричать, что хотят сдаться в плен.

За профессионализм и отвагу разведчик «Кабзон» был удостоен двух медалей, включая орден Мужества.

Стоит отметить, что российские бойцы регулярно уничтожают западные танки, находящиеся на службе у радикалов ВСУ. Ранее операторы воздушных дронов группировки войск «Центр» рассказали о том, как помогают сослуживцам проводить наступательные операции, ликвидируя американские Abrams и германские Leopard.