Боец разведывательной группы Российской Армии с позывным Кабзон помог остановить наступление формирований ВСУ в Луганской Народной Республике, ликвидировав с помощью гранатомета танк противника. Подробностями он поделился с «RT на русском».
«…На нас начался механизированный накат. И тогда я впервые в жизни увидел вплотную танк», — признался боец «Кабзон» в ходе беседы с корреспондентом RT.
По словам разведчика, ему удалось вывести из строя американский сверхтяжелый танк M1 Abrams точным выстрелом под ствол боевой машины.
Потеряв преимущество в технике, киевские радикалы вступили в перестрелку с солдатами Вооруженных сил России. Однако в скором времени боевики стали кричать, что хотят сдаться в плен.
За профессионализм и отвагу разведчик «Кабзон» был удостоен двух медалей, включая орден Мужества.
Стоит отметить, что российские бойцы регулярно уничтожают западные танки, находящиеся на службе у радикалов ВСУ. Ранее операторы воздушных дронов группировки войск «Центр» рассказали о том, как помогают сослуживцам проводить наступательные операции, ликвидируя американские Abrams и германские Leopard.