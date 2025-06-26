Пушков отреагировал на закупку Британией истребителей F-35A: «Лондон лихорадочно перевооружается»

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, заказ Лондоном партии американских F-35А, способных нести ядерные боеприпасы, свидетельствует о наступательных намерениях Великобритании.
Теперь уже англичане планируют атаковать — подчеркнул политик.
«Лондон лихорадочно перевооружается. К планам закупки 12-ти атомных подводных лодок с ядерными ракетами на борту вместо нынешних 4-х добавились проекты закупки американских F-35, способных нести ядерное оружие», — написал сенатор в Telegram-канале.
По словам представителей британского правительства, закупка самолетов F-35A представляет собой наиболее масштабное укрепление ядерных возможностей Великобритании за целое поколение.
Накануне премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Лондон укрепляет потенциал своих ВВС, заказывая в Америке 12 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A, которые могут быть оснащены усовершенствованными термоядерными бомбами B61−12.