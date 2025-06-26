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Пушков отреагировал на закупку Британией истребителей F-35A: «Лондон лихорадочно перевооружается»

Пушков: закупка Лондоном F-35А говорит о планах Британии нападать.

Источник: Комсомольская правда

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, заказ Лондоном партии американских F-35А, способных нести ядерные боеприпасы, свидетельствует о наступательных намерениях Великобритании.

Теперь уже англичане планируют атаковать — подчеркнул политик.

«Лондон лихорадочно перевооружается. К планам закупки 12-ти атомных подводных лодок с ядерными ракетами на борту вместо нынешних 4-х добавились проекты закупки американских F-35, способных нести ядерное оружие», — написал сенатор в Telegram-канале.

По словам представителей британского правительства, закупка самолетов F-35A представляет собой наиболее масштабное укрепление ядерных возможностей Великобритании за целое поколение.

Накануне премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Лондон укрепляет потенциал своих ВВС, заказывая в Америке 12 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A, которые могут быть оснащены усовершенствованными термоядерными бомбами B61−12.

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