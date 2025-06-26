Орбан заявил о победе противников членства Украины в НАТО на саммите в Гааге

Ранее сообщалось, что в итоговом коммюнике саммита НАТО, проходившего в Гааге, вопрос о членстве Украины в альянсе не поднимался. В документе говорится о намерении альянса оказывать Украине военную помощь, а также учитывать прямые взносы государств-членов на оборону Незалежной при расчёте оборонных расходов. Россия в заявлении названа «долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности». Члены альянса обязались к 2035 году увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, из которых 1,5% пойдут на защиту критической инфраструктуры.