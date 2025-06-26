Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан заявил о победе противников членства Украины в НАТО на саммите в Гааге

Противники вступления Украины в Североатлантический альянс победили над сторонниками этой идеи на саммите НАТО в Гааге. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Источник: Life.ru

По его словам, расклад сил на переговорах в рамках Североатлантического альянса сложился благоприятнее, чем год назад на саммите в Вашингтоне. Тогда, как отметил премьер-министр, в финальную декларацию был включён пункт о «неизбежном пути Украины в НАТО».

«Сейчас победили те страны, которые не хотели иметь дело с Украиной», — подчеркнул политик.

Орбан добавил, что 26 июня продолжит усилия на саммите Евросоюза в Брюсселе, чтобы «одержать победу в длительном сражении» за отклонение заявки Украины на членство в ЕС.

Ранее сообщалось, что в итоговом коммюнике саммита НАТО, проходившего в Гааге, вопрос о членстве Украины в альянсе не поднимался. В документе говорится о намерении альянса оказывать Украине военную помощь, а также учитывать прямые взносы государств-членов на оборону Незалежной при расчёте оборонных расходов. Россия в заявлении названа «долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности». Члены альянса обязались к 2035 году увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, из которых 1,5% пойдут на защиту критической инфраструктуры.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше