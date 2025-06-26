Королева Нидерландов спародировала Трампа в его присутствии

Во время коллективного фотографирования участников саммита НАТО в Гааге произошел необычный эпизод между королевой Нидерландов Максимой и президентом США Дональдом Трампом. Она спародировала манеру речи американского лидера в его присутствии, передает Форбс.
Этот шуточный момент попал на видео. Судя по кадрам, королева повторила за Трампом слово «спасибо», стараясь подражать ему.
Трамп принимал участие в саммите НАТО в Гааге в минувший вторник. Согласно сообщениям СМИ, формат был подстроен под американского президента: встречу сделали однодневной, чтобы он не заскучал.
Ранее «МК» писал, что для НАТО главной проблемой является Россия, которая находилась в центре внимания на саммите, посвященному увеличению военных расходов. Но страны-участницы ходили на цыпочках вокруг американского президента Трампа с его весьма неоднозначными отношениями с Москвой.