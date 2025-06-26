Королева Нидерландов спародировала Трампа в его присутствии

Ранее «МК» писал, что для НАТО главной проблемой является Россия, которая находилась в центре внимания на саммите, посвященному увеличению военных расходов. Но страны-участницы ходили на цыпочках вокруг американского президента Трампа с его весьма неоднозначными отношениями с Москвой.